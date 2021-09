Comment bien choisir son mobilier de bureau ?

Acheter du mobilier de bureau demande une certaine réflexion. Il est nécessaire d'établir quels sont vos objectifs. Du point de vue professionnel déjà, mais aussi du point de vue de la santé ou encore de l'image de marque. En fonction de vos objectifs vous choisirez d'aménager vos locaux en Open-Space, ou plutôt en espaces confinés ou encore avec des postes de travail sectorisés. En fonction de vos besoins pratiques, de vos critères esthétiques et de votre préoccupation pour le bien-être au travail nous trouverons le mobilier de bureau adéquat à votre projet.

Comment choisir un fauteuil de bureau ?

Parce que nous savons que le choix du mobilier n'est pas quelque chose de facile et moins encore quelque chose à prendre à la légère, nos experts en mobiliers vous accompagnent dans vos choix.

Que vous souhaitiez acheter un fauteuil de direction, un tabouret de travail, comme des chaises plus classiques vous serez bien entendu préoccupé par le Design, les matières et couleurs. Mais ce ne sont pas les seuls préoccupations importantes dans le choix d'un siège de bureau professionnel. Un siège doit être aussi et même avant tout, ergonomique, confortable, ajustable. En fonction des besoins et des tâches accomplis au travail vous pourrez avoir besoin d'un appui-tête, d'accoudoirs, de réglages lombaires poussés ... En fonction des tâches mais aussi de leurs physionomies, les travailleurs doivent pouvoir adapter leurs sièges et/ou leurs bureaux, à leurs fonctions. Tous nos conseils pour choisir son fauteuil de bureau.

Quel mobilier de bureau est vendu ?

Arc en Ciel propose un large choix de mobilier de bureau de grandes marques, ajusté à votre environnement de travail. Aussi une sélection de produits d'ameublement de fabrication française. Nous vous proposons du mobilier neuf mais aussi d'occasion. Vous pourrez trouver chez Arc en Ciel: fauteuils ergonomiques et réglables, chaises, armoires, tabourets, bureau de direction, comptoirs d'accueil, rayonnage, photocopieurs, tables de réunion, de travail ou de conférence, rangements, cloisons, vestiaires ... mais aussi des luminaires des espaces de détente et plus encore. Nous marquons un point d'honneur à vous proposer des gammes variées et des produits fonctionnels "Made In Europe".

Pourquoi parle t-on toujours de meubles ergonomiques ?

Le mobilier ergonomique aide les personnes à maintenir une bonne posture pour une productivité et un confort optimaux. Les chaises et bureaux réglables permettent aux utilisateurs de travailler dans différentes positions assises ou debout pour minimiser la rigidité, tandis que les postes de travail confortables facilitent la lecture, la saisie et l'extension des bras pour prendre des objets ou se tourner pour parler à des collègues. Arc En Ciel propose une large gamme de meubles ainsi que d'autres fournitures pour le bureau.

Toutes les grandes marques de mobilier de bureau

Avec Arc En Ciel Aménagement, vous avez accès à un des plus importants catalogue de mobilier de bureau du marché. Nous pouvons vous proposer globalement toutes les grandes marques du marché, telles que Arfeo, Steelcase, Strafor, Clen, Columbia, Buronomic, Cider, Buroform, Airborne, Burodial, Office Live, Referencia, Forma 5, JS Group, Gaspa, Vinco, Planorga, Genexco, Nobo, Haworth, Samas, Newform, EFG, Kinnarps, Khol, Nowy Styl, Eurosit, Sokoa, Informater, Wilkhan, Bene, Girofles, GGI, Intersthul ... pour n'en citer que quelques unes. Outre les marques et leur renommée, nous vous proposons de venir essayer vos fauteuils, bureaux, rangements et autres meubles, dans notre showroom au coeur de Lyon.

Pour quel type de bureau, de métier, êtes vous adaptés ?

Autant au niveau des services d'aménagement que du mobilier à proprement parler, nous pouvons répondre à tous les besoins, pour tous les corps de métiers. Que vous ayez besoin de bureaux adapatés aux Open-Space, de cloisons pour séparer vos espaces de travail, de cabines insonorisées pour les espaces en Coworking, que vous ayez besoin de vestiaires, bancs et rayonnages spécifiques pour une industrie, un commerce, ou encore que vous cherchiez du mobilier d'occasion pour une jeune entreprise, une association ... nous saurons répondre à vos besoins.

Arc en Ciel, aménagement de bureaux

Oui absolument, nos spécialistes en aménagement des bureaux sont en mesure d'élaborer avec vous un cahier des charges concernant l'implantation, l'optimisation ... de vos espaces de travail. Un espace bien conçu peut permettre à toute votre équipe de bien travailler. Qu'il s'agisse de rafraîchir l'ensemble du bureau ou de remplacer quelques chaises, nous vous aiderons à faire en sorte que tout se déroule comme prévu. L'apport d'un environnement ergonomique adapté est aujourd'hui fondamental. En fonction de vos besoins, des spécificités professionnelles, de vos goûts, de l'acoustique de votre espace de travail ..., nous élaborons des propositions d'aménagement des espaces. Nos experts en mobilier sauront, en fonction de vos budgets, vous proposer le mobilier et les équipements adéquats.