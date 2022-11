Phonebox et Cabines Acoustiques

Publié le vendredi 18 novembre 2022

Les phoneboxes et les cabines acoustiques sont des endroits idéaux pour les personnes qui souhaitent profiter d’un moment de tranquillité. Elles permettent de s’isoler du bruit et de se concentrer sur ce que l’on a à faire. De plus, elles sont parfaites pour les appels téléphoniques, car elles offrent une excellente qualité sonore.

A quoi servent les cabines acoustiques au bureau ?

Les cabines acoustiques sont des solutions très efficaces pour améliorer la qualité de l’environnement sonore dans les bureaux. Elles permettent de réduire considérablement le bruit ambiant et les distractions, ce qui favorise une meilleure concentration et une plus grande productivité. De plus, elles créent un espace privé et confortable pour les conversations téléphoniques ou les rendez-vous professionnels.

La Phonebox garantie la confidentialité

La phonebox est une cabine téléphonique fermée et insonorisée, garantissant ainsi la confidentialité des conversations téléphoniques. Elle est idéale pour les professionnels qui ont besoin d’un endroit tranquille et privé pour passer des appels. Les cabines acoustiques sont également parfaites pour les personnes souffrant d’acouphènes ou de trouble de l’audition, car elles permettent de mieux entendre la personne au bout du fil.

Des cabines acoustiques aménagées sur mesure

Une phonebox ou cabine acoustique est un espace clos, insonorisé et climatisé, équipé d’un téléphone et d’une table de travail. Ces cabines sont généralement installées dans les open spaces ou les bureaux partagés, afin de permettre aux collaborateurs de travailler dans le calme et sans distractions.

Les phoneboxes peuvent être aménagées sur mesure, en fonction des besoins de l’entreprise et du nombre de personnes qui doivent y travailler. Elles peuvent être équipées de sièges confortables, de tables de travail ergonomiques, d’un téléphone fixe ou sans fil, d’une connexion Internet haut débit, d’un écran d’ordinateur portable ou de bureau, d’un imprimante et d’un fax.

Les phoneboxes peuvent aussi être équipées de systèmes audio et vidéo pour permettre aux collaborateurs de participer à des réunions virtuelles ou des conférences téléphoniques.

Les phoneboxes sont un excellent moyen pour les entreprises de créer un espace de travail calme et productif, sans pour autant investir dans une salle de réunion dédiée.

Profitez des conseils de Arc en Ciel Aménagement

Des solutions d’isolation acoustique pour tous les besoins

De nombreuses entreprises et commerces ont besoin d’une isolation acoustique pour améliorer le confort de leurs emplyés notamment et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Les phoneboxes et les cabines acoustiques sont des solutions idéales pour améliorer l’isolation phonique d’un espace.

Les phoneboxes sont des petites pièces insonorisées, équipées d’un système de ventilation et de climatisation, dans lesquelles vous pouvez vous isoler du bruit extérieur. Elles sont parfaites pour les entretiens téléphoniques, les réunions en visioconférence ou tout simplement pour vous reposer. Les cabines acoustiques, quant à elles, sont des pièces plus spacieuses, pouvant accueillir plusieurs personnes. Elles sont également insonorisées et équipées de systèmes de ventilation et de climatisation. Les cabines acoustiques sont idéales pour les réunions, les présentations ou toute autre activité nécessitant un certain niveau de concentration.

Arc en Ciel Aménagement est une entreprise spécialisée dans l’aménagement intérieur d’espaces de travail. Nous vous proposons une large gamme de phoneboxes et de cabines acoustiques adaptées à vos besoins. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans le choix et l’installation de votre phonebox ou cabine acoustique.

La majorité des appareils de communication modernes, y compris les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables, sont conçus pour être utilisés dans des environnements bruyants. Cependant, il existe des moments où vous avez besoin de vous isoler du bruit pour pouvoir vous concentrer sur une conversation téléphonique ou une vidéoconférence. Heureusement, il existe des solutions pour vous aider à mieux entendre et à être entendu dans ces situations, notamment les cabines acoustiques et les boîtes à téléphone.